Stasera in TV: “Creed – Nato per combattere” e “Il cantante mascherato”

Stasera in TV film, programmi di approfondimento e reality show. Ecco quali.

Tomorrowland – Il mondo di domani [20 Mediaset, 21:04]: Frank e Casey sono legati da un destino comune. Entrambi amanti indiscussi della scienza e delle tecnologie sperimentali intraprendono una pericolosa missione insieme, per svelare i segreti di una misteriosa dimensione spazio-temporale nota come “Tomorrowland”. Le loro imprese cambieranno sia il mondo che la propria vita, per sempre.

Grande Fratello VIP [Canale 5, 21:20]: Reality Show condotto da Alfonso Signorini, pieno di scoop e colpi di scena che interessano gli inquilini della casa.

Freedom oltre i confini [Italia 1, 21:20]: Roberto Giacobbo ci trasporta nei tesori d’Italia, in un programma fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Creed – Nato per combattere [TV8, 21:30]: film drammatico del 2015. Adonis Johnson non ha mai conosciuto suo padre, il campione del mondo dei pesi massimi Apollo Creed, morto prima della sua nascita. Come al padre, la boxe scorra nelle sue vene, quindi Adonis va a Philadelphia, luogo del leggendario incontro tra Apollo Creed e il difficile sfidante Rocky Balboa. Qui, Adonis rintraccia Rocky e gli chiede di essere il suo allenatore. Nonostante l’insistenza nello spiegare al giovane che lui ormai è fuori dal giro da parecchio tempo, Rocky vede in Adonis la stessa forza e determinazione caratteristiche di Apollo. Quindi acconsente a prendere il pugile sotto la sua protezione, allena il giovane combattente, anche se il campione da sfidare è il più letale che si sia mai visto in giro.

Il cantante mascherato [Rai 1, 21:25]: Programma televisivo condotto da Milli Carlucci che vede esibirsi dei famosissimi contanti coperti dalla testa ai piedi da un costume che impedisce di vederli. Alla fine di ogni puntata verrà svelato il volto di uno dei partecipanti.

The good doctor [Rai 2, 21:20]: Nella nuova puntata: la relazione tra Lea e Shaun viene messa a dura prova da un’emergenza sanitaria che coglie tutti impreparati.

Reprisal – Caccia all’uomo [Rai 4, 21:23]: Dopo aver subito una drammatica rapina finita tragicamente, un bancario si unisce al suo vicino, un ex poliziotto, per tentare di trovare il responsabile. Ma la loro ostinazione fa precipitare gli eventi…