Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi: sfiorati i 1000 casi

Coronavirus, Sicilia col fiato sospeso per scoprire se entrerà nella zona arancione a partire dalla settimana prossima. I dati provincia per provincia.

I casi di Coronavirus in Sicilia nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute, pubblicato pochi minuti fa, sono 996; 26 in più rispetto a ieri, ma ancora, seppur di poco, sotto le mille unità. In Italia si è avuto un aumento considerevole di casi nelle ultime 24 ore, balzati dai circa 10mila di ieri agli oltre 15mila di oggi. Le regioni che registrano il maggiore incremento sono Veneto e Lombardia (entrambe con oltre 2000 casi), Lazio, Puglia e Campania, mentre la Sicilia scivola al sesto posto delle regioni con più casi. Nell’Isola c’è grande attesa per conoscere gli effetti della zona rossa rinforzata voluta da Musumeci nelle ultime due settimane. La speranza, per il governatore e per i siciliani, è che già da questa domenica si torni in zona arancione.

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino

La situazione negli ospedali siciliani è in leggero miglioramento, con dati stabili rispetto ai giorni scorsi. Diminuiscono gli ingressi del giorno, 11 (-7), e i pazienti ricoverati (1.421), ma aumentano ancora i posti occupati in terapia intensiva, saliti a 232 (+3). Aumentano, però, anche i guariti, con quasi 2000 pazienti negativizzati o guariti nelle ultime 24 ore e il totale che supera le 82mila unità. Ancora preoccupante, invece, il numero di decessi: 38 vittime nelle ultime 24 ore; il totale è di 3.334.

Con quasi 30mila tamponi, la Sicilia è la terza regione per numero di test effettuati, dietro Lombardia e Veneto. Il tasso di positività è del 3,4% (ma si conteggiano anche quasi 10mila persone testate con tampone antigenico).

Coronavirus Catania: i dati delle province

I dati delle province vedono ancora le province di Catania e Palermo come le più colpite dal Covid. Nelle due città metropolitane si registrano circa la metà dei contagi registrati nel resto dell’Isola. Rispettivamente, 230 casi nella provincia etnea e 270 in quella panormita.

Di seguito, gli aumenti dei contagi nelle altre province dell’Isola: