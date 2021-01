Catania, trovata aperta sala giochi: in 8 guardavano una partita di calcio

A Catania è stata trovata aperta una sala giochi, dove otto persone stavano guardando una partita di calcio. Intervenuti gli agenti dopo una segnalazione.

In barba alle restrizioni, la Polizia di Stato ha scoperto a Catania una sala giochi aperta e con all’interno 8 persone. Quest’ultime, assieme al titolare, stavano guardando in televisione una partita di calcio. La sala giochi si trova invia Playa e tutte le persone sono state sanzionate per violazione delle norme anti Covid.

Gli agenti erano, in realtà, intervenuti dopo una segnalazione di una presunta attività di spaccio, tuttavia di questa non è stata trovata alcuna traccia. La sala è stata chiusa per cinque giorni.