Stasera in TV: “Sherlock Holmes” e “Freedom”

Il weekend è alle porte e la settimana televisiva si chiude in questo modo. Ecco i consigli televisivi di LiveUnict.

Sherlock Holmes – Gioco di ombre [Canale 20 Mediaset, 21:04]: L’investigatore più famoso del mondo con l’assistente Watson deve indagare sulla morte del principe di Austria. Per Sherlock si tratta di omicidio, anche se la dinamica fa pensare a un suicidio. Per risolvere il caso Sherlock si imbatterà in una serie di avventure e dovrà viaggiare in Europa.

Freedom – Oltre il confine [Italia 1, 21.20]: Il viaggio alla scoperta del mondo condotto da Roberto Giacobbo questa sera inizierà dalla Sardegna, terra dei nauraghi. Subito dopo il viaggio continuera nel Pincio di Roma, con una breve pausa nel museo della mummificazione di Luxor, in Egitto. Giacobbo ritornerà in Italia, ad Avellino e di nuovo a Roma per finire con il racconto di una storia del Museo dell’Impossibile.

Prima ti sposo, poi ti rovino [La5, 21:10]: Miles è un avvocato matrimonialista che vince la causa contro Marilyn. I due continuano a frequentarsi e l’avvocato si invaghisce della donna. Marilyn è spostata con ricco petroliere che muore improvvisamente e i due amanti riescono a sposarsi a Las Vegas.

Art Night – Pittori a Parma: Correggio e Parmigianino [Rai5, 21:15]: Nell’anno in cui Parma è stata incoronata Capitale Italiana della Cultura, Art Night ha deciso di celebrare due artisti, che dopo tanto tempo sono stati riconosciuti tra i grandi italiani, le cui opere sono disseminate non solo sul territorio di Parma.

Il danno [Cielo, 21.15]: Stephen, importante e affermato politico inglese, vuole sedurre la fidanza del figlio. Anna gli farà perdere la testa e Stephen arriverà a uccidere il figlio quando scoprirà la relazione passionale che lega i due amanti.