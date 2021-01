Iliad Down: oggi problemi con la rete in tutta Italia

Iliad Down: oggi 21 gennaio 2021 registrati malfunzionamenti in tutta Italia. Vediamo quali sono le regioni più colpite dai disservizi.

Iliad down oggi, 21 gennaio, con numerosi disservizi. Sono diversi gli utenti che cercano informazioni sul web, a seguito del malfunzionamento dell’operato Iliad.

Iliad down oggi 21 gennaio 2021

Le segnalazioni su Iliad down arrivano da tutta Italia, ma il malfunzionamento sembra più frequente nelle regioni settentrionali e centrali.

Disagi sono stati registrati anche in Sicilia, in particolare nelle città di Palermo e di Catania. Ecco la mappa del malfunzionamento:

“Iliad non funziona”: le segnalazioni

Secondo le segnalazioni di alcuni utenti, la rete funzionerebbe a singhiozzi. Ma il problema maggiore riscontrato è proprio con internet, che impedisce a tanti di collegarsi sul web e di navigare sui social.

Secondo altri il problema sarebbe già stato risolto, ma questa notizia non è ancora confermata perché sono in tanti quelli che continuano a riscontrare il malfunzionamento. Per il momento l’operatore Iliad tace, non ha comunicato alcun aggiornamento sulla situazione.