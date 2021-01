Musei verso la riapertura col nuovo Dpcm: ecco le novità

A seguito della firma del nuovo dpcm vi è l'ipotesi della riapertura dei musei in zona gialla durante i giorni feriali: ecco tutte le ultime novità.

Ieri, in tarda serata il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo dpcm con le nuove misure per il contrasto al covid-19. Inoltre nel decreto si proroga anche lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2020.

Durante la riunione tra il Governo e le Regioni, sono stati convocati anche i rappresentanti di Anci e Upi. Era presente anche il Ministro alla salute Roberto Speranza e il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Il divieto di spostamento tra le regioni sarà in vigore fino al 15 di febbraio e non fino al 5 marzo. È quanto prevede il testo definitivo del decreto legge secondo quanto avrebbe spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della riunione con le Regioni. Nella bozza che era entrata in Cdm gli spostamenti erano vietati dal 16 gennaio al 5 marzo, anche tra regioni gialle.

Riapertura musei in zona gialla

Nel nuovo dpcm vi potrebbe anche essere la possibilità della riapertura dei musei nelle zone gialle durante i giorni feriali. “Nel Dpcm che chiuderemo oggi – ha detto il ministro Franceschini – proporrò che i musei riaprano nelle zone gialle almeno nei giorni feriali. E’ un servizio ai residenti. E’ un primo passo, un segnale di riapertura”.