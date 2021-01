Vaccino Covid, la Sicilia accelera: utilizzato 40% delle dosi ricevute

Dopo un inizio abbastanza lento, la campagna di vaccinazione in Sicilia accelera portando l'Isola all'utilizzo del 40% delle dosi di vaccino messe a disposizione.

La campagna di vaccinazione in Sicilia è iniziata da 10 giorni e dall’avvio sono state 18.705 le persone coinvolte.

In particolare, come emerge dal report dei vaccini anti-Covid 19 aggiornato dall’Agenzia Italiana del Farmaco, la Sicilia ha già utilizzato il 40% delle dosi a disposizione.

Si esplicita che la Sicilia ha ricevuto circa 46 mila dosi di vaccino. Questo dato porta l’Isola ad essere il secondo territorio per quantità di dosi a disposizione, davanti c’è solo la Lombardia che ne ha ricevute più di 80 mila.

Le dosi usate sono cresciute in modo esponenziale nel giro di pochi giorni. Di fatto, il 2 gennaio sono stati vaccinati nell’Isola soltanto 2.500 soggetti mentre, solo nella giornata di ieri, 4 gennaio, sono state coinvolte 8.169 persone.

Il numero di uomini vaccinati è leggermente superiore a quello delle donne: 9673 contro 9032. La maggioranza dei vaccinati sono medici, infermieri e operatori socio-sanitari. La seconda categoria maggiormente vaccinata è quella del “personale non sanitario” e, infine, al terzo posto per numero di vaccinazioni troviamo gli ospiti delle strutture residenziali.

Il calendario delle vaccinazioni in Sicilia

La prima fase della campagna di vaccinazione in Sicilia dovrebbe terminare nel mese di marzo e coinvolgere medici, operatori sanitari, ospiti Rsa e cittadini over 80. Dopo marzo dovrebbe scattare la fase due. Essa dovrebbe coinvolgere cittadini over 70, personale uffici pubblici e categorie fragili.