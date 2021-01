6 gennaio negozi aperti? La lista delle attività che non chiuderanno

6 gennaio negozi aperti: Come previsto dal DPCM , il 5 e il 6 gennaio torneremo in zona rossa e molte attività commerciali resteranno chiuse. Ecco la lista

Il DPCM del 3 dicembre 2020 vieta gli spostamenti (se non per motivi di lavoro, necessità e salute) nei giorni prefestivi e festivi. Il 5 e il 6 gennaio tutta l’Italia diventerà zona rossa in via precauzionale, soprattutto per evitare assembramenti nei negozi, potenzialmente intensificati anche dall’inizio della stagione dei saldi. Per dedicarsi allo shopping si dovrà aspettare ancora qualche giorno ed anche se gli sconti sono iniziati in diverse città d’Italia. Di fatto, molte attività commerciali in questi due giorni dovranno chiudere.

6 gennaio negozi aperti: la lista

Ma cosa resterà aperto? Ecco l’elenco completo delle attività che non abbasseranno le saracinesche:

supermercati, anche quelli situati all’interno dei centri commerciali. Gli orari potrebbero subire delle variazioni in base al punto vendita e a questioni che riguardano la politica aziendale. Si consiglia di telefonare e/o di guardare le pagine social o i siti internet;

le farmacie;

le edicole, le librerie e le cartolerie;

i tabaccai;

parrucchieri e barbieri;

lavanderie;

negozi di commercio al dettaglio di prodotti sugerlati;

negozi che si occupano della vendita di carni, di prodotti ortofrutticoli, di prodotti biologici, di prodotti agricoli e di animali;

negozi che vendono dispositivi elettronici (come Unieuro e Mediaword). Sono escluse le attività che si occupano della vendita di giochi e console come GameStop;

negozi di bricolage e ferramenta, che vendono articoli e macchinari specializzati;

attività dedicate all’elettricità, all’illuminazione e ai servizi di sicurezza.

Queste sono le principali attività divise per settore e tipologia che rimarranno aperte il 6 gennaio. La chiusura, al contrario, sarà inevitabile per altri servizi. Per molti prodotti si dovrà ricorrere all’acquisto online, presso siti e-commerce o piattaforme come Ebay e/o Amazon.

Ecco cosa rimarrà chiuso il 6 gennaio 2020, poiché ritenuto servizio non essenziale: