Stasera in TV: in onda “La La Land” e “Now you see me”

Non sapete cosa guardare stasera in tv? Ecco i migliori film e programmi in programma.

La befana vien di notte [Rai 1, ore 21.25]: il film giusto da guardare il giorno prima dell’Epifania. La pellicola ha, infatti, come protagonista una maestra, interpretata da Paola Cortellesi, che nasconde un mistero: di notte di trasforma nella befana. Un giorno, un misterioso produttore di giocattoli, interpretato da Stefano Fresi, la rapisce e sei alunni decidono di salvarla a bordo delle loro biciclette.

La La Land [Rai 3, ore 21.20]: 6 premi Oscar e 7 Golden Globe per questa pellicola del 2016 scritta e diretta da Damien Chazelle. Un film imperdibile che racconta a storia d’amore tra un musicista jazz e un’aspirante attrice, interpretati rispettivamente da Ryan Gosling ed Emma Stone. Il film è realizzato come un musical contemporaneo che omaggia i classici film musicali prodotti a cavallo fra gli anni ’50 e ’60. Un film sui sogni e sul costo da pagare per perseguirli.

Viaggio nella grande bellezza – Venezia [Canale 5, ore 21.20]: l’attore Cesare Bocci vi guiderà in un viaggio nella città lagunare, attraverso storie e curiosità sui suoi canali e palazzi.

Now you see me – I maghi del crimine [Italia 1, ore 21.20]: film del 2013 che racconta di una squadra dei più abili illusionisti del mondo, conosciuto come I quattro cavalieri. Questi ultimi durante la propria trasmissione televisiva riescono a rapinare una banca di Parigi. Il caso viene affidato agli agenti Dylan dell’FBI e Alma dell’Interpol.