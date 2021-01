Stasera in TV: “Io & Marley” e “L’uomo che vede l’infinito”

La redazione di LiveUnict è entusiasta di proporre una serie di film da guardare stasera in televisione. La programmazione prevede sia commedie che film biografici.

Io & Marley [Rai 1, ore 21:10]: Jenny e John decidono di prendere un cane per fare pratica come genitori. Peccato che il cane si riveli un combina disastri incontenibile.

Oldboy [Canale 20, ore 21:05]: Joe Ducett (Josh Brolin) è un pubblicitario che viene rapito e tenuto segregato per venti lunghissimi anni senza alcun motivo. Quando, in maniera altrettanto inspiegabile, viene rilasciato, per lui comincia una lunga e ossessiva ricerca tesa a rintracciare coloro che hanno voluto riservargli tale crudele trattamento. La sua sete di vendetta lo condurrà in una nuova rete di cospirazioni e tormenti.

L’uomo che vede l’infinito [Iris, ore 21:00]: La biografia di Srinivasa Ramanujan, matematico indiano del primo Novecento le cui innovative teorie rivoluzionarono il settore per sempre. Cresciuto in povertà in India, venne ammesso all’università di Cambridge durante la Prima guerra mondiale, divenendo un pioniere anche grazie alla guida del professore G.H. Hardy.

Sapore di natale [La 5, ore 21:10]: Emily, la proprietaria di una piccola panetteria, sta lottando per evitare la chiusura della sua attività. Il primo di dicembre, Emily si vede recapitare una sorta di calendario dell’avvento con relative istruzioni: aprire una casella al giorno fino a quando un segreto non verrà rivelato. Emily si chiede chi possa averle inviato il calendario: sarà Gerrard, l’affascinante francese assunto dal supermercato locale per convincerla a cedere la sua attività?