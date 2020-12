Stasera in TV: in onda “Forrest Gump” e “Batman Begins”

In cerca di relax a fine serata, magari sotto le coperte e davanti a un buon film? LiveUnict ha selezionato alcune interessati visioni per la programmazione di oggi, 30 dicembre 2020.

DOC – Nelle tue mani [Rai 1, ore 21.25]: il giovane Mathieu vive nella banlieue parigina ed è il primo di tre fratelli. Nonostante la madre, da sola, si sforzi di portare avanti la famiglia, il giovane commette dei piccoli furti per vivere. La passione del ragazzo, in realtà, è la musica classica e suonare il pianoforte; del suo straordinario talento si accorge casualmente Pierre Geithner, il direttore del conser vatorio parigino, che ascolta Mathieu suonare il piano in una stazione cittadina.

Alvin Superstar 2 [Rai 2, ore 21.20]: diventati famosissimi Alvin e i suoi fratelli vivono da vere rockstar senza preoccupassi dei danni che combinano, ma a tutto c’è un limite e Toby decide di iscriverli a scuola per dargli una regolata.

Forrest Gump [Italia 1, ore 21.20]: Forrest Gump è un ragazzo del Sud, un po’ tardo, che parla lentamente e che, grazie alla sua bontà e a un inguaribile ottimismo, diventa una star del football, un eroe di guerra, un atleta, un milionario e sposa anche la ragazza dei suoi sogni. Nel corso della sua vita Forrest ha l’opportunità di conoscere i grandi leader del suo tempo, da Nixon a Lennon; di viaggiare dal Vietnam a Washington, dalla Repubblica Cinese a Londra, a New York. Il film, che ha vinto 6 Oscar (tra cui film e regia), è un ritratto americano in equilibrio tra spettacolo e sensibilità.

Batman Begins [Mediaset 20, ore 21.05]: dopo aver assistito al brutale assassinio dei suoi genitori, il giovane Bruce Wayne viaggia per il mondo cercando di capire come si possono combattere le ingiustizie. Una volta tornato a Gotham City, diventa Batman, un eroe mascherato che usa la forza, l’intelligenza e ogni altro mezzo disponibile per contrastare le forze del Male che minacciano la città.

La leggenda di Al, John e Jack [Canale 34, ore 21.00]: New York, 1959. Un potente boss della mala, Sam Genovese, commissiona a tre gangster decisamente particolari l’eliminazione di un certo Frankie. I tre sbagliano obbiettivo e si ritrovano in una situazione alquanto scomoda : devono confrontarsi con il disappunto del boss il quale affida la sorte dei tre ai dadi. Con un po’ di fortuna e la scarsa conoscenza della matematica del boss i tre riescono a scamparla , ma per rimediare all’errore fatto e aver salva la vita devono portare a termine una nuova missione in teoria più agevole: dare il benvenuto in città ad una persona molto cara al boss. Anche stavolta, qualcosa non va per il verso giusto e i tre sono nuovamente in pericolo di vita, costretti come sono a guardarsi le spalle dalle ire vendicative di Sam Genovese e degli altri suoi uomini.