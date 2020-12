Ryanair, offerte per l’estate 2021: voli anche da e per Catania

Ryanair annuncia nuove offerte per l'estate 2021. Voli a prezzi convenienti anche da e per Catania sono stati lanciati dalla compagnia low-cost irlandese.

Subito dopo l’inizio della campagna di vaccinazione nell’Unione Europea, Ryanair ha deciso di lanciare offerte sui suoi voli per l’estate 2021. Ovviamente, data la particolare situazione di incertezza, Ryanair ha annunciato la possibilità di poter cambiare volo senza dover pagare alcun supplemento. Dall’azienda comunicano, infatti, di non applicare penali alle modifiche dei voli per tutte le nuove prenotazioni.

Le offerte partono da 19,99 euro ma sono disponibili biglietti anche a prezzi inferiori e le tratte previste coprono tutta l’Europa. Ecco tutte le offerte disponibili sul sito Rynair da e per Catania.

Offerte voli da Catania

Voli in offerta anche da Catania. In particolare, è possibile acquistare biglietti a 14,29 euro per Bologna, Venezia (Treviso) e Milano. Biglietti a 19,90 euro, invece, per Vienna e Kiev.

Le offerte riguardano i voli di sola andata nei mesi di giugno, luglio e agosto. Alcuni voli in offerta sono, però, disponibili anche per la primavera 2021. Voli in offerta anche da Palermo per raggiungere Milano, Dublino, Pisa, Londra e Leopoli. Infine, voli in offerta dall’aeroporto di Trapani per raggiungere Malta.

Offerte voli per Catania

Tanti voli in offerta anche per la Sicilia. In particolare, sono disponibili voli per Catania a 14,29 e 19,90 euro da Milano Malpensa, Bologna e Venezia (Treviso).

Per consultare l’elenco complete delle offerte, si consiglia di collegarsi al portale della compagnia dedicato alle offerte in corso.