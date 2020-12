Stasera in TV: “Peter Pan”, “Natale al Plaza” e tanti altri film

Cosa guardare oggi in TV? Il giorno di Natale è un giorno da passare in famiglia ed ecco a voi una serie di film da guardare in compagnia sul divano.

Gli eroi del Natale [Rai1, ore 21.40]: L’asinello Bo sogna di realizzare qualcosa di importante ma è costretto a far girare in tondo la macina di un mugnaio prepotente. La colomba Dave lo incita a seguire il corteo reale che passerà da Nazareth, e Bo trova il modo di liberarsi.

Natale al Plaza [Rai2, ore 21.05]: Jessica deve realizzare una mostra sugli alberi di Natale all’hotel Plaza. Ad affiancarla, la Direzione mette Nick, un decoratore, al quale Jessica non riesce a rimanere indifferente…

Peter Pan [Rai4, ore 21.20]: Wendy Darling racconta ai due fratellini più piccoli le storie che hanno per protagonista Capitan Uncino, il mitico pirata che non ha paura di nulla. Il padre di Wendy, su consiglio della severa zia Millicent, ha però deciso che è tempo che Wendy lasci da parte le favole e cresca. Ma anche Peter Pan adora le storie che la fanciulla racconta e viene appositamente ad ascoltarle. Sarà proprio lui a chiedere a Wendy e ai fratelli di seguirlo sull’Isola che non c’è anche se ciò scatena la gelosia di Campanellino. Wendy Darling racconta ai due fratellini più piccoli le storie che hanno per protagonista Capitan Uncino, il mitico pirata che non ha paura di nulla. Il padre di Wendy, su consiglio della severa zia Millicent, ha però deciso che è tempo che Wendy lasci da parte le favole e cresca. Ma anche Peter Pan adora le storie che la fanciulla racconta e viene appositamente ad ascoltarle. Sarà proprio lui a chiedere a Wendy e ai fratelli di seguirlo sull’Isola che non c’è anche se ciò scatena la gelosia di Campanellino.

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re [Mediaset20, ore 21.04]: Sauron ha deciso di sferrare l’attacco decisivo all’umanità nella capitale di Gondor, a Minas Tirith dove Gandalf (Ian McKellen) sta cercando in tutti i modi di spingere l’ormai smembrato esercito di Gondor ad una reazione. Nel frattempo Theoden si allea ai guerrieri di Rohan per combattere al loro fianco. Per quanto coraggioso, fedele e pieno di immensa lealtà, l’esercito allestito dagli umani non può tenere testa alle innumerevoli armate nemiche che arrivano da tutto il regno. Ma questo è un sacrificio che va compiuto per tenere distratto Sauron e concedere a Frodo la possibilità di arrivare a distruggere l’anello.

Via col Vento [Rete4, ore 21.32]: Figlia di un ricco proprietario terriero, Rossella O’Hara (Vivien Leigh) ama Ashley Wilkes (Leslie Howard), gentiluomo di campagna, che però le preferisce la cugina Melania (Olivia De Havilland). Rossella accetta l’offerta di matrimonio del fratello di Melania che, appena scoppiata la Guerra di Secessione, cade in battaglia. A causa del conflitto, la famiglia di Rossella cade in rovina. Rossella si trova Atlanta, presso la cognata, quando la città viene messa a ferro e fuoco dai Nordisti, ormai vittoriosi. Suo unico desiderio è di tornare a casa, e, ad aiutarla nella rischiosa impresa sarà Rhett Butler (Clark Gable), affascinante avventuriero dai modi rudi da sempre innamorato di lei… Figlia di un ricco proprietario terriero, Rossella O’Hara (Vivien Leigh) ama Ashley Wilkes (Leslie Howard), gentiluomo di campagna, che però le preferisce la cugina Melania (Olivia De Havilland). Rossella accetta l’offerta di matrimonio del fratello di Melania che, appena scoppiata la Guerra di Secessione, cade in battaglia. A causa del conflitto, la famiglia di Rossella cade in rovina. Rossella si trova Atlanta, presso la cognata, quando la città viene messa a ferro e fuoco dai Nordisti, ormai vittoriosi. Suo unico desiderio è di tornare a casa, e, ad aiutarla nella rischiosa impresa sarà Rhett Butler (Clark Gable), affascinante avventuriero dai modi rudi da sempre innamorato di lei…

Non ci resta che piangere [Cine34, ore 21.00]: Partiti in automobile da Frittole, in provincia di Firenze, Saverio (Benigni), maestro elementare, e Mario (Troisi), bidello, si ritrovano per uno strano scherzo del caso nel 1492. Decidono di recarsi a Palos, in Andalusia, per fermare Cristoforo Colombo e impedirgli di scoprire le Americhe. Partiti in automobile da Frittole, in provincia di Firenze, Saverio (Benigni), maestro elementare, e Mario (Troisi), bidello, si ritrovano per uno strano scherzo del caso nel 1492. Decidono di recarsi a Palos, in Andalusia, per fermare Cristoforo Colombo e impedirgli di scoprire le Americhe.

Senti chi parla [Paramount, ore 21.10]: Mollie è stata l’amante di un uomo sposato che l’ha piantata lasciandola incinta. Ha le doglie per la strada ed è portata in ospedale da un tassista premuroso. Dopo che la ragazza ha partorito, il tassista, James, torna a trovarla e l’aiuta a crescere il piccolo. In breve, lei si affeziona a lui e il bambino trova un papà. Tutta la vicenda è commentata dalla voce del bambinetto, a partire da quando non è ancora nato.