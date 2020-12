Covid, tutti negativi sull’ultimo volo Londra-Palermo: scatta quarantena

Atterrato a Palermo l'ultimo volo dal Regno Unito. Tutti negativi al test rapido.

La notizia della nuova variante del Covid-19 costringe ad intensificare i controlli, anche in Sicilia. All’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo è atterrato l’ultimo volo proveniente dal Regno Unito. In particolare, l’aereo (della compagnia Ryanair) sarebbe partito da Londra Stansted. Il test rapido è stato eseguito sull’intero equipaggio ed i passeggeri del volo: sarebbero risultati tutti negativi.

Adesso bisognerà attendere l’esito del tampone molecolare effettuato sempre ieri sera nell’area Covid dello scalo da parte dei medici dell’Asp di Palermo e dell’Usmaf. Si esplicita che i passeggeri dovranno rispettare comunque i 14 giorni di isolamento fiduciario.

Quello di ieri sera è stato l’ultimo volo in arrivo dal Regno Unito, almeno fino al 6 gennaio 2021, per effetto dell’ordinanza del ministero della Salute, pubblicata ieri che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato, dopo che è stata individuata in quel Paese la nuova variante del Coronavirus.

