Una moneta per ringraziare i medici: presto i nuovi 2 euro

Il conio italiano imprimerà sul retro della moneta dei 2 euro un'immagine che sintetizza questo 2020.

Il conio italiano vuole tributare l’operato dei medici italiani, in quest’ultimo anno costantemente in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus.

La notizia è già stata resa nota dalla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre e riguarderà il conio di tre milioni di monete da due euro. Sul retro, di fatto, verranno incise le figure di due medici, un uomo e una donna, entrambi dotati di mascherina, con ai lati una croce greca a sinistra e un cuore invece sulla destra. Sulla parte superiore sarà impressa una parola che non basterà mai dire: Grazie.

I collezionisti non saranno felici di sapere che non si tratterà di una moneta rara: risulta, in effetti, parecchio alto il numero di copie che verranno realizzate. Allo stesso tempo, però, è probabile che, con il passare degli anni, questo pezzo di numismatica possa assumere valore. Il 2020, infatti, non sarà un anno che cadrà facilmente nel dimenticatoio. Anche la Francia si è adoperata a tal proposito ma non metterà la propria moneta in circolazione: questa, secondo le ultime indiscrezioni, sarà destinata solo ai collezionisti.