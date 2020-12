Stasera in TV: “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo”

Stasera mettiti comodo sul divano: ecco la lista dei programmi consigliati dalla redazione di LiveUnict

Non ci resta che il crimine [Rai 1, ore 21.25]: Tre grandi amici decidono di darsi alla criminalità, organizzando un vero e proprio “tour criminale” nella capitale, a caccia dei luoghi chiavi della Banda della Magliana. Ma vengono catapultati negli anni ’80 e si ritrovano faccia a faccio con i veri criminali della mafia romana del periodo.

Maze runner – Il labirinto [Rai4, ore 21.19]: Thomas si sveglia in un posto che non conosce dopo aver perso la memoria. Si trova all’interno del Glade assieme ad altri coetanei. Subito scoprirà che quella è una prigione umana, dove ogni giorno vengono scelti alcuni ragazzi per sfamare i vicini Grieviers, dei mostri che abitano nel labirinto vicino.

Grande Fratello VIP [Canale5, ore 21.20]: Appuntamento settimanale del reality più seguito d’Italia. Il conduttore Alfonso Signorini approfondirà i fatti accaduti nella casa.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini: [Nove, 21.35]: Percy Jackson è un ragazzo affetto da dislessia. Scopre di essere il figlio di Poseidone. Il dio si trasferirà a New York assieme alle altre divinità dell’Olimpo sulla cima dell’Empire State Building. Il giovane Percy è accusato da Zeus del furto dei suoi fulmini. Per dimostrare di non essere coinvolto, assieme all’aiuto di altri amici si metterà alla ricerca dei fulmini di Zeus.