Stasera in TV: “King Kong” e “Hunter Killer – Caccia negli abissi”

Il fine settimana è finalmente arrivato, l'ultimo prima delle vacanze natalizie. E se il freddo contrasta la voglia di uscire durante le ore serali, perché non godersi uno dei film in onda stasera?

Hunter Killer – Caccia negli abissi [Rai 4, ore 21:23]: thriller che vede protagonisti stelle quali Gary Oldman e Gerard Butler, che si trovano coinvolti in una missione segreta per gli Stati Uniti d’America: scongiurare un colpo di stato in Russia, che scatenerebbe la terza guerra mondiale;

King Kong (2005) [Mediaset, ore 21:04]: remake diretto da Peter Jackson, con Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody e Andy Serkis nel ruolo di King Kong. Una troupe decide di girare un documentario a Skull Island, al largo di Sumatra. Una volta arrivati, si troveranno tra tribù selvagge, animali preistorici e un enorme gorilla, King Kong;

Blood Father [Rete 4, ore 21:22]: Mel Gibson è protagonista di questo action francese. John è un padre indegno: beve, si droga, è un fuorilegge. Ma quando il fidanzato della figlia pesterà i piedi ad un cartello, mettendola così in pericolo, farà di tutto per proteggerla da chiunque le dia la caccia;

Il mio nome è Thomas [Rai Movie, ore 21:10]: Terence Hill è il protagonista di questo film drammatico. Thomas vuol trovare la quiete necessaria per leggere un libro, così parte per l’Almeria. Sulla sua strada, incontra Lucia, che aiuta a sfuggire da due persone poco raccomandabili. Durante il viaggio avranno modo di conoscersi, e comprendersi;

Stuart Little – Un topolino in gamba [Paramount, ore 21:10]: commedia per i più piccini. Stuart è un topolino che desidera appartenere ad una famiglia. Viene accolto dai Little, e finalmente si sente amato, accettato e benvoluto da tutti. Ma il gatto Fiocco di Neve gli darà del filo da torcere.