Coronavirus, in Sicilia casi in calo: la metà ancora a Catania

Coronavirus in Sicilia, i casi nell'Isola a pochi giorni dall'entrata in vigore della nuova ordinanza di Musumeci. Diminuiscono i ricoveri, stabili le terapie intensive.

Continua il monitoraggio dei casi di Coronavirus in Sicilia. A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza di Musumeci per Natale, questa è la situazione contagi nell’Isola nel bollettino pubblicato dal Ministero della Salute in data odierna. Nella regione si registrano 999 nuovi casi, a fronte di 9.534 tamponi processati. Rispetto a ieri, sono 60 i casi in meno, con un numero di test svolti rimasto sostanzialmente invariato rispetto al giorno precedente.

La situazione ricoveri da Coronavirus in Sicilia è la seguente. I pazienti nei reparti ordinari sono 1280, un numero in diminuzione rispetto a ieri di 62 unità. La situazione nelle terapie intensive è di 197 pazienti nei reparti, come ieri. Si registrano però 15 nuovi ingressi. A partire da oggi, inoltre, gli ospedali siciliani possono contare su un nuovo supporto. A Catania è iniziata infatti il ricovero dei pazienti da casa, tramite ventilazione non invasiva e controlli costanti dei parametri. L’obiettivo è liberare posti in ospedale per i casi più seri e alleggerire la pressione nei reparti. In Sicilia, si registrano ancora 28 decessi, il totale adesso è di 1.923 vittime dall’inizio della pandemia.

I casi di Coronavirus Sicilia nelle province sono i seguenti. Ancora una volta, la provincia con più casi è Catania, con 450 nuovi soggetti positivi, quasi la metà del totale. Seguono le altre, nel seguente ordine: Palermo 274; Messina 118, Siracusa 53; Trapani 25; Enna 22; Caltanissetta 21; Agrigento 18; Ragusa 18.