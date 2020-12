Sciopero aereo prima di Natale: la lista dei voli garantiti

Sciopero voli proprio nei giorni cruciali dei rientri natalizi, si rischiano tratte annullate. Ecco la lista dei voli garantiti pubblicata dall'Ente Nazionale Aviazione Civile.

Sciopero aereo in arrivo nel pieno dei rientri per Natale. Nella giornata del 17 dicembre 2020, a pochi giorni dall’entrata in vigore del divieto di spostamento tra le regioni, il sindacato Unadis, Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato, ha proclamato uno sciopero. Lo sciopero aereo durerà 4 ore, dalle 10:00 alle 14:00. Una decisione che rischia di mandare a monte i piani di rientro di chi, proprio in quei giorni, ha acquistato il biglietto per tornare a casa, e che adesso potrebbe rischiare di vedere il proprio volo annullato.

Come previsto dalla normativa, l’ENAC, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha predisposto la lista dei voli garantiti, presente nell’apposita sezione del sito web. Inoltre, l’ente invita tutti i passeggeri con voli programmati per il 17 dicembre a contattare la compagnia di riferimento e verificare l’effettiva operatività del proprio volo.

Di seguito si pubblica la lista dei voli garantiti anche durante lo sciopero voli del 17 dicembre, così come stilata dall’ENAC.