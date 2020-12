Coronavirus Sicilia, Razza: “Calo di posti in terapia intensiva e ricoveri”

Nelle scorse ore, l'assessore Ruggero Razza ha fornito notizie incoraggianti su ricoveri e numeri di positivi all'interno dell'Isola.

Dopo il più recente calo di contagi, Ruggero Razza, Assessore regionale alla Salute, ha aggiornato i siciliani su contagi e realtà ospedaliere in Sicilia.

“La situazione in Sicilia – ha dichiarato Razza a SkyTg24 – è in linea con quello che accade in tutto Italia. Stiamo assistendo ad un minor numero di contagi, ad un peso sensibilmente più basso nelle strutture ospedaliere e ad una minore pressione nei pronto soccorso.

Negli ultimi giorni abbiamo avuto un sensibile calo dei posti occupati in terapia intensiva,– aggiunge l’assessore – sono diminuiti i ricoveri e i tempi di degenza – ha continuato l’assessore – . Le Regioni che fanno maggior caccia al virus, siamo la seconda regione, sono quelle che pagano di più nel prezzo di positività. Più tamponi antigenici faccio, maggiori positivi trovo e più si innalza la percentuale di positivi. Abbiamo una rete ospedaliera che garantisce 720 posti di terapia intensiva”.