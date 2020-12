Giornata Nazionale del Cieco: a Catania visite oculistiche gratis

In occasione della Giornata Nazionale del Cieco l'UICI di Catania offre visite oculistiche gratuite alle famiglie in difficoltà.

L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Catania, da sempre punto di riferimento per non vedenti e ipovedenti e attiva nel campo della prevenzione, ha organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Cieco una serie di visite oculistiche gratuite per le famiglie in difficoltà.

La Giornata Nazionale del Cieco è prevista per il prossimo 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. Quel giorno, presso la sede di di via Louis Braille n.6, sarà possibile effettuare visite di prevenzione oftalmologica gratuite. Rita Puglisi, presidentessa dell’UICI, ha pensato di riservare queste visite sopratutto alle famiglie in difficoltà. La donna ha, inoltre, ricordato che in questi due anni migliaia di bambini sono stati visitati e espresso la volontà di ampliare nel prossimo futuro le giornate a disposizione per le visite.

Orario delle visite gratuite

Le circa 40 visite gratuite ad adulti e bambini verranno effettuate domenica 13 dicembre, dalle ore 10 alle 12.

Le visite saranno effettuate dai medici del reparto di oculistica dell’azienda ospedaliera Policlinico-San Marco, unità operativa diretta dal professor Teresio Avitabile, oltre che dai medici della Clinica Oftalmologica di Acireale diretta dal professore Riccardo Sciacca, presidente anche dell’Associazione Oculisti Siciliani.