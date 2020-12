Immacolata a Catania: via Etnea affollata per lo shopping [FOTO]

Il Coronavirus non sembra fermare la voglia di fare acquisti e di godersi il centro storico: Via Etnea si riempie per il giorno dell'Immacolata. Di seguito la foto testimonianza.

Shopping e passeggio per le vie del centro storico di Catania. Alcune immagini del fotografo Roberto Viglianisi mostrano una città che ha voglia di ripartire e cittadini che, nonostante la seconda ondata di Covid-19, non rinunciano agli acquisti natalizi. Per il giorno dell’Immacolata, infatti, in tanti hanno pensato di dotarsi di mascherina e trascorrere qualche ora per le vie del centro, tra luci natalizie e negozi aperti.

Di seguito, una delle foto che immortalano il fenomeno.