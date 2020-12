Stasera in TV: La battaglia dei sessi e Outcast- L’ultimo templare

Il venerdì sera è arrivato: perché non godersi uno di questi titoli, in onda stasera?

Outcast – L’ultimo templare [Rai 4, ore 21:23]: action ambientato durante il XII secolo. L’erede al trono imperiale cinese diventa improvvisamente bersaglio del fratello maggiore: a proteggerlo interverranno la sorella e Arken, un guerriero crociato. Quest’ultimo interpellerà Gallain, crociato leggendario ormai trasformatosi in bandito, per aiutare il principe a sfuggire da chi minaccia la sua vita;

All things to all men [Mediaset, ore 21:04]: un detective della polizia si posiziona dalla parte sbagliata della legge. Il suo obiettivo: catturare uno dei boss della malavita londinese più ricercati, con ogni mezzo possibile, rinunciando persino all’etica e alla professionalità lavorativa;

La battaglia dei sessi [Rai Movie, ore 21:10]: film biografico sulla vera “battaglia dei sessi”, avvenuta tra i tennisti Billie Jean King e Bobby Riggs nel 1973. Ad interpretarli, la coppia Emma Stone/Steve Carell;

Gran Torino [Iris, ore 21.00]: Clint Eastwood dirige e interpreta questo film drammatico, nel quale, in funzione di protagonista, interpreta un veterano della guerra di Corea. Razzista, con un odio particolare contro gli immigrati, si trova nella situazione di difendere un adolescente asiatico, vittima di una gang di teppisti.