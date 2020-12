Pagamento pensioni gennaio 2021: date e regole per il ritiro

Pagamento pensioni gennaio 2021: secondo le ultime indiscrezioni, tra non molto i pensionati potranno recarsi a ritirare la prima mensilità del 2021. Quali date sono previste per il ritiro?

Pagamento pensioni gennaio 2021: si avvicina, per i pensionati, il momento per riscuotere la mensilità relativa al primo mese del 2021. Ma vi sono delle strette regole che devono assolutamente essere seguite: sin da marzo, infatti, per evitare qualsiasi genere di assembramento, le Poste Italiane scaglionano i pensionati per cognome, assegnando loro un giorno diverso su base alfabetica.

Quali saranno, dunque, queste date? Chi ritirerà la propria pensione per primo? E come si comporteranno nei confronti dell’accredito su conto corrente, invece, le banche? Ecco tutto quel che v’è da sapere sul ritiro delle pensioni relativo a gennaio 2021, stando a quelle che sono al momento le ultime anticipazioni giunte da parte delle banche e delle Poste Italiane.

Pagamento pensioni gennaio: riscossioni anticipate

Come già accade da diversi mesi, Poste Italiane dà la possibilità della riscossione anticipata. Tuttavia, si noti bene che la si riserva solamente a coloro che sono clienti PI, e possessori di uno dei seguenti titoli: conto BancoPosta, carta Postamat, carta Libretto, carta Postepay Evolution o, infine, un libretto di risparmio.

Secondo le indiscrezioni, ai possessori di questi titoli sarebbe riservato il ritiro, esclusivamente presso uno dei 7.000 ATM Postamat presenti in tutta Italia, già dal prossimo 28 dicembre, primo giorno di ritiro in ufficio postale per coloro che non sono clienti Poste Italiane.

Pagamento pensioni gennaio: le date dei ritiri in ufficio postale

Secondo le ultime anticipazioni, i pensionati potrebbero recarsi negli uffici postali di riferimento prima ancora che finisca l’anno. La scelta della data d’inizio dell’erogazione delle pensioni ai diretti interessanti ricadrebbe sul prossimo 28 dicembre 2020, giorno in cui si partirebbe con i cognomi inizianti per A e B.

I pagamenti, secondo le indiscrezioni, potrebbero poi concentrarsi nel giro di altri tre giorni: dal 29 al 31 dicembre mattina. La scelta di così pochi giorni ricadrebbe sul lungo “ponte” che andrebbe a crearsi dopo il 31 dicembre: i pensionati con cognomi inizianti con le ultime lettere dell’alfabeto, infatti, sarebbero penalizzati e dovrebbero aspettare fino a lunedì 4 gennaio 2021.

Pagamento pensioni gennaio: versamenti su conti bancari e pensione a domicilio

Mentre restano ancora diversi dubbi sulle date del ritiro presso gli uffici postali delle pensioni di gennaio 2021, le banche invece avrebbero già fissato la data del versamento sui conti correnti. Dovrebbe essere, infatti, il primo giorno utile del mese in arrivo: lunedì 4 gennaio, con una settimana di ritardo rispetto a coloro che, trovandosi con cognome iniziante per A o B, ritireranno alla posta già dal prossimo 28 dicembre.

Importante, infine, ricordare agli over 75, che esiste e dovrebbe essere confermato anche per questo mese l’accordo “pensione a domicilio” tra l’Arma dei Carabinieri e le Poste Italiane, così da evitare a queste categorie più fragili di subire rapine, scippi o truffe. Per maggiori informazioni, basta chiamare la stazione dei Carabinieri più vicina o il numero verde 800 55 66 70.