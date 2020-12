UNICT – Corsi online gratuiti per studenti: disponibili 20.000 accessi

Unict aderisce a Coursera for Campus Basic Student Plan, un piano dedicato agli studenti dell'Università al fine di effettuare il tirocinio curriculare o conseguire i crediti formativi a scelta. Coursera permetterà agli studenti di scegliere un corso gratuito al termine del quale sarà possibile ricevere un certificato utile alla convalida dei crediti formativi.

L’Università di Catania ha aderito nuovamente al Coursera for Campus, una delle più grandi piattaforme al mondo per l’alta formazione online che ha avviato, durante il periodo di confinamento, un progetto dedicato agli atenei per ridurre al minimo l’impatto dell’epidemia e permettere a tutti gli studenti di integrare la propria formazione accademica con un catalogo ricchissimo di corsi.

Proprio durante il periodo di chiusura nazionale, in cui non è stato possibile accedere agli edifici dell’Ateneo e non solo, circa 7.600 studenti Unict di primo, secondo e terzo livello hanno frequentato attivamente la piattaforma che raccoglie oltre 3900 corsi e 400 specializzazioni forniti da importanti università e aziende.

Dato che la situazione emergenziale continua e ad oggi molti corsi e tirocini non possono essere svolti in presenza, per permettere agli studenti che devono effettuare il tirocinio curriculare o conseguire i crediti formativi a scelta (crediti liberi, ADE, ulteriori attività formative) di potere completare il proprio percorso accademico, l’Ateneo aderisce al programma Coursera for Campus Basic Student Plan:

ogni studente può scegliere di frequentare gratuitamente un solo corso all’anno ;

; se si sceglie di frequentare un master o una specializzazione, viene autorizzato l’accesso gratuito esclusivamente al primo corso (per il completamento del percorso potrà essere richiesto il pagamento di una quota a carico dello studente);

(per il completamento del percorso potrà essere richiesto il pagamento di una quota a carico dello studente); dopo avere frequentato tutte le lezioni del corso e aver sostenuto l’esame/quiz finale, è possibile scaricare il relativo certificato con l’esito finale.

In questa prima fase sono disponibili fino a 20.000 accessi gratuiti per studentesse e studenti di Unict regolarmente iscritte/i all’Università di Catania. Per accedere al programma e visualizzare le istruzione di accesso, si rimanda al sito ufficiale dell’Università di Catania, alla sezione dedicata “Coursera for Campus”.

Si segnala questa opportunità, in particolar modo, agli iscritti dei corsi di laurea che intendono effettuare il tirocinio curriculare in modalità a distanza durante il periodo di emergenza. La certificazione della frequenza di Coursera potrà essere sottoposta agli uffici didattici dipartimentali per il relativo riconoscimento dei crediti. In questo caso gli studenti, dopo aver effettuato l’accesso al catalogo, dovranno prima di tutto concordare con i presidenti dei corsi di studio il percorso formativo da intraprendere. È necessaria inoltre una preventiva consultazione degli uffici didattici dipartimentali anche nel caso in cui si intendesse richiedere la validazione delle attività di Coursera per il riconoscimento dei crediti a scelta dello studente o per ulteriori attività formative.