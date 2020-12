Stasera in TV: “Harry Potter e il Calice di Fuoco”

La programmazione televisiva di stasera 3 dicembre 2020.

Io, una giudice popolare al Maxiprocesso [Rai 1, 21:25]: Docufiction targata Rai con protagonista Francesca, insegnante e madre di famiglia che la vigilia di Natale del 1985 riceve una telefonata di un certo peso: è stata sorteggiata come giudice popolare del Maxiprocesso indetto dallo Stato contro Cosa Nostra. Attraverso i suoi occhi assistiamo al racconto di una pagina cruciale della storia della nostra Repubblica.

Harry Potter e il Calice di Fuoco [Canale 5, 21:21]: Harry Potter si trova al suo quarto anno ad Hogwarts e viene misteriosamente selezionato dal Calice di Fuoco per rappresentare la sua scuola al torneo dei Tre Maghi, in cui tre scuole si sfidano in gare di magia. Durante il torneo, però, farà un incontro con il suo alterego Voldemort.

The Losers [20 Mediaset, 21:04]: Film d’azione del 2010. Un gruppo di agenti delle forze speciali viene incastrato da un agente della CIA durante una missione in Bolivia. Sopravvissuti si alleano per vendicarsi.

Le Iene Show [Italia 1, 21:18]: Programma di attualità, inchieste giornalistiche e satiriche condotto da Nicola Savino e da Alessia Marcuzzi.

Diverso da chi? [Nove, 21:25]: In una città del nord viene candidato sindaco un ragazzo gay a cui gli viene affiancato una vice molto perbenista. Tuttavia fra i due il rapporto burrascoso si trasformerà presto in qualcosa di più romantico.

Asterix e Obelix – missione Cleopatra [Paramount Channel, 21:10]: Sfidando l’imperatore romano Giulio Cesare, la regina d’Egitto Cleopatra decide di costruire in appena tre mesi un sontuoso palazzo in pieno deserto: in questo modo, Cesare sarà costretto ad ammettere che gli egiziani sono il popolo più grande della Terra. Per realizzare l’opera la sovrana chiama Numerobis, un architetto all’avanguardia che coinvolge Panoramix, il druido amico di Asterix e Obelix: i tre si mettono quindi in viaggio per l’Egitto.

The Eagle [Cielo, 21:20]: 135 d.C., 15 anni dopo che la Nona Legione è sparita tra le montagne della Scozia. A Marcus Aquila viene affidato il compito di scoprire cosa sia realmente accaduto di quella spedizione. Suo padre era il comandante della legione sparita nel nulla e, scoprendo il destino che colpì il coraggioso padre, Marcus spera di riabilitarne l’immagine e la reputazione. Attraversare il Vallo di Adriano e gli altopiani traditori della Caledonia non sarà facile, considerando che l’unico compagno di viaggio di Marcus sarà Esca, il suo schiavo britannico. In questo percorso, Marcus avrà l’occasione di mettersi in pace con la memoria del padre e di confrontarsi con le tribù selvagge di quelle terre per cercare di recuperare il prezioso vessillo d’oro della legione perduta: l’Aquila del Nord.