Stasera in TV: i film e i programmi di oggi

Stasera in tv: cosa guardare in questo venerdì sera con coprifuoco alle 22? Ecco alcuni suggerimenti sui programmi e sui film da godersi dal divano.

The voice senior [Rai1, ore 21.25]: Nato da “The Voice”, il talent di maggior successo al mondo, “The Voice Senior” è un grande show per tutta la famiglia, una vera e propria festa della musica, che vede protagonisti cantanti over 60 di spiccato talento e passione, con storie straordinarie. Quattro coach del panorama musicale italiano competono per conquistare i loro talenti preferiti e, una volta formate le squadre, avranno il compito di selezionare i più meritevoli, che potranno così accedere all’ultima puntata Live, ricca di ospiti e sorprese, in cui i cantanti si giocheranno il tutto per tutto, con il televoto del pubblico a casa, sempre con grande energia e spirito sportivo.

Professione assassina [Rai4, ore 21.20]: Addestrata fin da bambina per diventare un’assassina, Sook-hee è un agente segreto “dormiente” dell’Intelligence sudcoreana che ha l’occasione di liberarsi dagli impegni con il governo. Fornita di una nuova identità, la ragazza dovrà iniziare una poco pacifica nuova vita.

Doom [Mediaset 20, ore 21.04]: Un gruppo speciale dei Marines guidato da Sarge (The Rock) e da Reaper (Karl Urban) viene inviato su Marte per fermare la minaccia di alcuni mostri di cui non è chiara l’origine che stanno decimando gli scienziati che lavorano sul Pianeta Rosso. Quella, infatti, che sembrava essere una missione di soccorso si trasforma ben presto in una battaglia contro delle forze oscure e misteriose…

Chef – La ricetta perfetta [Rai Movie, ore 21.05]: Carl Casper (Jon Favreau), cuoco in un ristorante di spicco di Los Angeles, perde improvvisamente il lavoro dopo aver rifiutato di compromettere la propria integrità creativa. Senza prospettive, si ritrova a Miami, dove si allea con l’ex moglie (Sofia Vergara), il suo migliore amico (John Leguizamo) e suo figlio (Emjay Anthony), per dedicarsi a vendere cibo su un furgone. Lungo la strada, Carl avrà modo di riscoprire la passione per la cucina, la gioia di vivere e l’amore.