Sicilia zona gialla, le nuove regole: ecco cosa cambia

Sicilia in zona gialla, quali regole per spostarsi? Ecco cosa cambia con la nuova ordinanza e i chiarimenti sugli spostamenti pubblicati sul sito di Palazzo Chigi.

A partire da domenica 29 novembre, la Sicilia passa a zona gialla. La nuova ordinanza, a firma del ministro Speranza, arriverà nelle prossime ore. L’Isola è stata tra le prime regioni, insieme alla Puglia, a essere inserita in zona arancione con l’ordinanza del 6 novembre. Da allora, gli spostamenti tra comuni sono stati impediti se non per le ragioni contemplate nell’ultimo DPCM. Una regola che verrà sospesa a partire da questa domenica. Ma quali sono le altre? Il sito di Palazzo Chigi consente di farsi un’idea sulle regole di spostamento.

Sicilia zona gialla: cosa cambia

Innanzitutto, molte attività tirano un sospiro di sollievo e potranno rialzare le saracinesche. Riaprono al pubblico bar, ristoranti e pasticcerie, che potranno tornare a ricevere clienti, ma fino alle 18. Dopodiché potranno effettuare attività di asporto.

Non è necessario, inoltre, compilare l’autocertificazione per uscire, anche se rimane la raccomandazione di uscire di casa il meno possibile e solo quando strettamente necessario. Con la Sicilia zona gialla, però, rimangono ancora chiusi musei, cinema e teatri, nonché i centri commerciali nel weekend e nei festivi.

Permane, infine, il coprifuoco notturno dalle 22 alle 5 del mattino. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. I mezzi pubblici avranno la capienza ridotta al 50% e le scuole dovranno mantenere la didattica a distanza dal primo anno delle superiori. Di seguito, si riportano i chiarimenti integrali per le regole della Sicilia in zona gialla estrapolati dal sito di Palazzo Chigi.

Sicilia zona gialla: le regole di Palazzo Chigi per gli spostamenti