Stasera in TV: in onda “Rita Levi Montalcini” e “Harry Potter”

Stasera in tv i film e i programmi non mancano affatto. Ecco i nostri suggerimenti su cosa guardare comodamente dal divano di casa vostra.

Rita Levi Montalcini [Rai1, ore 21:25]: Nel 1986 Rita Levi-Montalcini riceve il premio Nobel, il più alto riconoscimento per la sua lunga carriera di scienziata. Ma qualcosa le manca: la scoperta del fattore di accrescimento nervoso, per cui ha ricevuto la prestigiosa onorificenza non ha ancora trovato una applicazione clinica. L’incontro con una giovane violinista, che rischia la cecità, porta la scienziata davanti a una scelta difficile: rifugiarsi nella fama o rimettersi in gioco, accettando il rischio di un fallimento?

Diego Maradona [Rai3, ore 21:30]: Asif Kapadia racconta Diego Armando Maradona ,il grande calciatore, gli anni a Napoli tra grandi conquiste, feste ed eccessi.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban [Canale 5, ore 21:21]: In onda il terzo capitolo della saga di Harry Potter. Appena giunto a Hogwarts per il terzo anno di corso, Harry scopre che il pericoloso assassino Sirius Black è fuggito dalla prigione di Azkaban, dove sono rinchiusi i maghi malvagi, e si è messo sulle sue tracce. E stavolta Harry non può contare nemmeno sugli amici più cari, poiché fra loro si nasconde un traditore.

Le Iene show [Italia1, ore 21:18]: Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.