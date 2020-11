Concorso vigili urbani Catania: pubblicata la graduatoria

Concorso vigili urbani a Catania: è online la graduatoria degli ammessi alla selezione di 25 nuovi vigili urbani da parte del Comune di Catania.

Concorso vigili urbani Catania: a dieci giorni dalla scadenza del termine per le domande di partecipazione, 3329 quelle pervenute, l’Amministrazione Comunale ha pubblicato la graduatoria per la selezione pubblica, per soli titoli a punteggi predefiniti, per l’assunzione di 25 agenti di polizia municipale categoria C, per un periodo non superiore a 12 mesi.

Secondo il Comune di Catania, si tratta di una modalità di espletamento concorsuale la cui rapidità e trasparenza risulta senza precedenti in Sicilia, attivata grazie a uno specifico finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno, attivata lo scorso 20 luglio dalla giunta comunale presieduta da Salvo Pogliese.

Già nei prossimi giorni verranno attivate le procedure per l’entrata in servizio, nella prima decade di dicembre dei venticinque nuovi agenti ora selezionati, a cui si aggiungono gli altri cinque risultati idonei nel concorso del 2017, che finalmente potranno esercitare la loro attività lavorativa, rientrando anch’essi nella copertura finanziaria del ministero dell’Interno.