Stasera in TV: “Champions league” e “Il commissario Montalbano”

Stasera in TV si disputerà la partita di Champions league Lazio contro Zenit, ma verrà trasmesso anche un altro episodio de Il commissario Montalbano oltre che film, reality show e documentari.

Champions league – Lazio vs Zenit [Canale 5, 21:00]: Stasera si sfideranno in diretta televisiva Lazio contro Zenit.

Le Iene Show [Italia 1, 21:18]: Programma ormai storico di approfondimento giornalistico firmato Mediaset. La trasmissione prevede reportage su situazioni cocenti riguardanti la cronaca e l’attualità, così come servizi più satirici e leggeri.

Il commissario Montalbano – Amore [Rai 1, 21:25]: Celebre serie televisiva italiana dedicata al personaggio inventato dall’autore Andrea Camilleri.

Il collegio – 1992 [Rai 2, 21:20]: Ragazze e ragazzi che dovranno vivere in un collegio del 1992: l’anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola. Rimane invariata la necessità di adattarsi, di obbedire e seguire le indicazioni del preside, dei sorveglianti e del corpo docente. Senza cellulari, senza mamma e papà, ce la faranno gli adolescenti di oggi a resistere? L’obiettivo è superare l’esame di terza media.

The Post [Rai Movie, 21:05]: Daniel Ellsberg convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che dettagliano l’implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Un’implicazione ostinata e contraria alla retorica ufficiale di quattro presidenti. È il New York Times il primo a rivelare l’affaire, poi impedito a proseguire la pubblicazione da un’ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post rimette però mano ai documenti e rilancia grazie al coraggio del suo editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee.

Hunter’s Prayer – In fuga [20 Mediaset, 21,04]: Thriller tedesco del 2017. Lucas, un killer solitario, viene ingaggiato per uccidere la giovane Ella, ma quando arriva il momento di compiere il gesto non se la sente di sparare e il piano fallisce, mettendo in moto un perverso gioco del gatto col topo. Assassino e vittima sono ora entrambi condannati a morte e quindi costretti a formare una difficile alleanza, mentre vengono braccati in tutta Europa. La loro unica speranza di sopravvivenza è quella di fermare coloro che hanno ucciso barbaramente la famiglia di Ella e di assicurarli alla giustizia.

Storie della TV – Walter Chiari [Rai Storia, 21:10]: La storia di Walter Chiari, uno dei più poliedrici personaggi dello spettacolo italiano. Il racconto delle sue esperienze televisive si intreccia con le sue vicende personali.