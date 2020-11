ERSU Catania, pubblicate graduatorie borse di studio 2020/2021

Sono disponibili online le graduatore delle borse di studio ERSU per l'anno accademico 2020/2021. Nell'elenco è sono presenti sia gli assegnatari che i soli idonei.

Sono online le nuove graduatorie per le borse di studio 2020-2021. In conformità con quanto previsto dall’ERSU Catania, sono state pubblicate ieri le diverse graduatorie di merito con i relativi esiti per l’attribuzione dei benefici. Le liste tengono conto del punteggio ottenuto dallo studente, sulla base del reddito del proprio nucleo familiare e della media ottenuta, nonché del numero di crediti conseguito entro la data di scadenza. In vista dell’attuale situazione emergenziale sono state inoltre previste due linee separate: “linea A” per chi avesse raggiunto i crediti sufficienti entro luglio (30 CFU minimi), e “linea B” per chi non li ha raggiunti.

L’ente a riguardo fa sapere che: “[…] si è proceduto alla formulazione della graduatoria delle borse di studio che ha portato ad un totale di n.4.799 borse, di cui n.1.600 primi anni e n.3.199 anni successivi al primo della linea “A”, per una percentuale media del 52%, corrispondente per i primi anni al 41% degli idonei e per gli anni successivi al 67% degli idonei della linea “A””. Eventuali altri ampliamenti dei beneficiari saranno possibili lì dove avranno luogo trasferimenti da parte del Fondo Integrativo Nazionale e/o altri contribuiti straordinari.

Nel rispetto della privacy, i nominativi degli studenti sono stati sostituiti con il numero di pratica. È inoltre possibile consultare l’esito all’intero della propria pagina personale del portale studenti ERSU.