Allagamenti e interventi dei vigili del fuoco: gli effetti del maltempo a Catania

Una ventina gli interventi effettuati nella mattinata.

Dopo la pioggia caduta nelle ultime ore nel territorio etneo, si registrano interventi di soccorso, avvenuti nella notte prevalentemente a Misterbianco e Motta S. Anastasia. Da questa mattina svolti una ventina di interventi di soccorso per allagamenti e soccorsi a persone all’interno di auto in panne. L’immagine fornita ritrae in particolare due auto in panne all’altezza del sottopasso tra Motta Sant’Anastasia e Piano Tavola.

Le squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro sono quelle dei Distaccamenti cittadini Sud e Nord e dei distaccamenti di Paternò e Adrano. Impegnato anche il Nucleo Sommozzatori del Comando Provinciale di Catania.