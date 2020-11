Meteo Catania, allerta gialla e temporali: le previsioni

Precipitazioni a partire da questo pomeriggio. Diramata allerta gialla per temporali, possibile peggioramento nel corso del weekend.

Maltempo in arrivo sulla provincia catanese. Il meteo Catania prevede piogge e temporali per i prossimi giorni, con fenomeni in intensificazione già a partire dal primo pomeriggio. La Protezione Civile ha dichiarato per la giornata di oggi un livello di allerta gialla su tutta i quadranti orientali dell’Isola, inclusa la zona etnea. Malgrado le precipitazioni di oggi colpiranno soprattutto il Sud della Penisola, e in particolare la Calabria, i fenomeni temporaleschi si intensificheranno in Sicilia nei prossimi giorni. Vediamo le previsioni.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

A dispetto della mattina soleggiata, a partire dal primo pomeriggio il meteo Catania prevede un progressivo annuvolamento, che sfocerà in precipitazioni a intensità crescente. I rovesci toccheranno il loro picco circa a metà del pomeriggio, quando si prevedono fino a 8mm di pioggia, come riporta il sito 3bmeteo. Le piogge dovrebbero cessare in serata, con una possibile ripresa delle precipitazioni, di minore intensità rispetto al pomeriggio, a fine giornata.

Anche per la giornata di domenica sono previste piogge e nuvole già a partire dalla mattinata. Il meteo Catania evolverà ancora una volta nel pomeriggio, con rovesci di pioggia di crescente intensità che dureranno fino a sera e possibili temporali. Occhio ai venti forti, in particolare per la serata di domani, 22 novembre.

Temporali in arrivo da lunedì

Anche l’inizio della settimana è segnato dalle piogge e da possibili temporali. Il meteo Catania per lunedì prevede la possibilità di fenomeni temporaleschi già a metà mattinata, con possibili peggioramenti nel corso del pomeriggio.

La Protezione Civile non ha ancora diramato i quotidiani bollettini di allerta meteo-idro. Tuttavia, è possibile che già dal primo pomeriggio di oggi, sabato 21 novembre, e nei prossimi giorni, venga esteso il corrente livello di preallerta gialla. Non si esclude, inoltre, un possibile innalzamento del livello di allerta ad “arancione”.