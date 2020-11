Stasera in Tv: “La grande bellezza” e “The Hateful Eight”

A tenere compagnia durante una fredda serata di novembre, la programmazione serale in Tv. LiveUnict ha selezionato per voi le scelte migliori.

La grande bellezza [Iris, ore 21.00]: dopo “L’apparato umano”, l’unico romanzo che ha pubblicato da giovane e che gli ha regalato la notorietà, Jep Gambardella (Toni Servillo) non ha scritto più nulla. È diventato però un giornalista e frequenta spesso l’alta società romana. La sua vita è un susseguirsi di incontri, appuntamenti e celebrazioni eccentriche che lo rendono testimone della crisi della società. Il clima che si respira nella capitale non è infatti più quello di un tempo: potenti, presenzialisti, contesse e immobiliaristi hanno preso il sopravvento, dando il via a un lento ma continuo processo di degrado che trasforma gli uomini in mostri. Durante una calda estate a Jep, ormai cinico e insofferente sessantacinquenne, non resta che pescare nei ricordi e, deluso dal presente, rivivere la sua appassionata e perduta giovinezza, contraddistinta dal ricordo di un innocente amore. Forse per lui è arrivato il momento di cominciare a scrivere qualcosa di nuovo.

The gangster, the cop, the devil [Rai 4, 21.20]: un feroce serial killer che sceglie le sue vittime casualmente incappa una sera nel gangster Jang Dong-soo che riesce a sopravvivere all’agguato. Per rintracciare l’assassino, il boss e il suo nemico giurato, il poliziotto Jung Tae-suk, stringeranno un patto segreto.

The Hateful Eight [Rai 4, 23.00]: qualche anno dopo la fine della Guerra Civile, una diligenza è costretta a fermarsi nel cuore del Wyoming a causa di una tempesta di neve. Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domergue sono attesi nella città di Red Rock dove Ruth, noto come “Il Boia”, porterà la donna dinanzi alla giustizia, riscuotendo una taglia di 10.000 dollari. Lungo la strada i due incrociano due uomini che si uniscono a loro: il Maggiore Marquis Warren, afroamericano veterano dell’esercito dell’Unione e anche lui cacciatore di taglie, e Chris Mannix, rinnegato dell’esercito Confederato e futuro sceriffo di Red Rock. Ma la tempesta infuria e i quattro sono costretti a fermarsi per cercare rifugio presso l’emporio di Minnie dove ad accoglierli troveranno altri quattro sconosciuti. Gli otto viaggiatori bloccati dalla neve si rendono presto conto che, forse qualcuno non e’ chi dice di essere e che, probabilmente, non sarà facile per nessuno raggiungere Red Rock

Bake Off Italia: dolci in forno [Real Time, ore 21.20]: nuovi pasticceri amatoriali si mettono alla prova per dimostrare a Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia e la new entry Csaba Dalla Zorza di essere i migliori di tutto il Paese.