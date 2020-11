Fuochi d’artificio per festeggiare il figlio in arrivo: scatta denuncia

Festeggia l'arrivo del figlio sparando fuochi d'artificio senza alcuna autorizzazione. La polizia, però, interviene subito denunciando l'uomo e sequestrando il materiale pirotecnico.

Già da tempo la Questura di Catania sta monitorando e contrastando il fenomeno dell’illecito sparo di fuochi d’artificio. Singolare la circostanza avvenuta avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, quando la polizia ha denunciato per il reato di esplosione di artifizi pirotecnici M.F., catanese classe 1980.

L’uomo si era recato presso il cortile di un istituto scolastico del quartiere Cibali insieme alla compagna, per festeggiare la notizia che avrebbe avuto un figlio maschio.

Senza minimamente pensare al rischio che avrebbe corso la donna che era con lui, a maggior ragione per il fatto di essere incinta, M.F. ha fatto esplodere ben due batterie di artifizi pirotecnici nel cortile della scuola. Ovviamente, le pattuglie si sono immediatamente precipitate sul posto e lo hanno sorpreso in flagranza di reato, essendo privo di qualsiasi autorizzazione per quel tipo di attività.

L’uomo è stato, quindi, denunciato e il materiale pirotecnico è stato sequestrato.