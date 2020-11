Stasera in TV: in onda “The Hateful Eight” di Tarantino

La programmazione di stasera mercoledì 17 novembre 2020 prevede tanti film ma anche reality show e programmi di inchiesta giornalistica.

Gli orologi del diavolo [Rai 1, 21:25]: Marco Merani, meccanico, ha una moglie e una figlia che ama e un lavoro che adora. Quando uno dei suoi migliori clienti viene assassinato, scopre che i gommoni che preparava per lui erano utilizzati per trasportare droga. Di lì a qualche giorno, due uomini si presentano al suo cantiere chiedendogli di proseguire con quel lavoro. Spinto da Mario, un amico poliziotto, Marco accetta di aiutare la polizia a identificare i mandanti del traffico diventando così il primo infiltrato civile della storia, ma la cosa avrà ripercussioni sulla sia vita.

Il collegio – 1992 [Rai 2, 21:20]: Reality show dove un gruppo di ragazzi rivivono la vita di un collegio del 1992. Scene esilaranti, momenti commoventi e stress da preparazione sono i protagonisti assoluti.

The Hateful Eight [Rai 4, 21:21]: Western diretto da Quentin Tarantino. Qualche anno dopo la fine della Guerra Civile, una diligenza è costretta a fermarsi nel cuore del Wyoming a causa di una tempesta di neve. Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domergue sono attesi nella città di Red Rock dove Ruth, noto come “Il Boia”, porterà la donna dinanzi alla giustizia, riscuotendo una taglia di 10.000 dollari. Lungo la strada i due incrociano due uomini che si uniscono a loro: il Maggiore Marquis Warren, afroamericano veterano dell’esercito dell’Unione e anche lui cacciatore di taglie, e Chris Mannix, rinnegato dell’esercito Confederato e futuro sceriffo di Red Rock. Ma la tempesta infuria e i quattro sono costretti a fermarsi per cercare rifugio presso l’emporio di Minnie dove ad accoglierli troveranno altri quattro sconosciuti. Gli otto viaggiatori bloccati dalla neve si rendono presto conto che, forse qualcuno non è chi dice di essere e che, probabilmente, non sarà facile per nessuno raggiungere Red Rock.

Ma cosa ci dice il cervello [Canale 5, 21:21]: Commedia italiana del 2019 con Paola Cortellesi. Giovanna è una donna dimessa e noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro la sua scialba facciata, Giovanna è però un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi Fantastici 5, tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

Le Iene [Italia 1, 21:18]: Cronaca e attualità nelle inchieste delle iene, un gruppo di giornalisti impegnati in servizi seri e comici.

Bianco rosso e Verdone [cine34, 21:01]: Famoso film di Carlo Verdone. In occasione delle elezioni politiche, alcuni personaggi residenti per lavoro in altre città e all’estero, rientrano a Roma. C’è il padre di famiglia pedantemente ossessivo che fa fuggire la moglie con un altro; il burinotto emigrato in Germania che sogna di gustarsi finalmente la cucina italiana e un ingenuo ragazzone che deve accompagnare la nonna, ma la copre di premure così asfissianti da farla… morire di rabbia.