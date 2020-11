Lavoro Catania: posizioni aperte per diplomati e laureati

Lavoro Catania: se sei alla ricerca di un impiego nel territorio catanese, ecco una lista di opportunità per diplomati e laureati al momento attive in zona.

Lavoro Catania: sei alla ricerca di un impiego? Di seguito una lista delle ultime offerte a Catania e dintorni per chi è alla ricerca di lavoro. Offerte per diplomati e laureati in diverse posizioni.

Foot Locker

Si cerca un addetto alla vendita che sia in grado di garantire alti livelli di soddisfazione della clientela, di stimolare le vendite, di offrire un’esperienza fantastica ai clienti e di soddisfare le aspettative operative. I requisiti richiesti sono:

0-3 anni di esperienza al dettaglio

Sicuro di sé e a proprio agio nel coinvolgere i clienti per garantire un’esperienza avanzata

Impegnato a raggiungere ottimi risultati grazie all’apprezzamento delle interazioni con i clienti e dei prodotti atletici

Si accinge a completare le mansioni o le attività senza necessità di supervisione

Disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività

Per candidarsi, è possibile visionare l’offerta – digitando “lavoro catania” nella barra di ricerca – sul portale dedicato al lavoro LinkedIn.

Douglas

La nota catena di profumerie assume nuovi addetti vendita/beauty advisor da andare ad inserire nei negozi di Catania e di Palermo. I candidati ricercati devono appartenere alle categorie protette (ex L. 68/99, art. 1); vengono richieste un’esperienza antecedente nel settore vendita e passione per ciò che riguarda il mondo beauty. Per candidarsi, è necessario collegarsi sul sito web dell’azienda.

STMicroelectronics

STMicroelectronics è alla ricerca di un Environment Specialist. Si richiede una laurea Ingegneria dell’ Ambiente, e comprovata esperienza in precedenti mansioni in ambito ambientale. La figura selezionata dovrà assicurare il governo del sistema di gestione ambientale della sede con la supervisione dell’ Environment Safety & Health Site Champion Profile; assicurare il rispetto e l’applicazione delle leggi vigenti e degli standard ST in materia ambientale nella progettazione ed alte attività, che si possono visualizzare sull’annuncio dell’azienda pubblicato su LinkedIn.

Silaq