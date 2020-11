Catania, si cerca plasma iperimmune con urgenza: uomo in gravi condizioni

Sta girando in rete un appello di farmacisti catanesi per salvare un collega, affetto da Covid-19 e in gravissime condizioni. Servono urgentemente donatori di plasma iperimmune.

È stato lanciato un appello urgente per aiutare un farmacista catanese, che, risultato positivo al Covid-19, versa adesso in condizioni gravissime al reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale San Marco. Stando al parere dei medici, il plasma iperimmune, cioè contenente gli anticorpi sviluppati da organismi guariti dal virus, potrebbe rappresentare un estremo tentativo per cercare di salvare la vita del paziente.

Chi può donare?

persone con gruppo sanguigno A+, A-, 0+, 0-

Il potenziale donatore deve avere le seguenti caratteristiche:

età compresa tra i 18 e i 65 anni;

non aver subito trasfusioni;

doppio tampone negativo;

sesso maschile;

sesso femminile che non abbia mai avuto gravidanze.

Coloro che volessero donare, essendo in possesso dei requisiti sopraindicati, possono contattare i numeri 3475862457, 3498444373, 3476550079.