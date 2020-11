Stasera in TV: “La furia dei Titani” e “Autumn in New York”

Cerchi qualcosa da guardare stasera in tv? Hai guardato tutto quello che c'era su Netflix? Ecco alcuni consigli su film e programmi da guardare oggi.

Tale e quale show [Rai1, ore 21.25]: 10a Edizione dello Show musicale in cui 10 celebrità si sfideranno tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente.

La furia dei Titani [Mediaset20, ore 21.04]: Una decina d’anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo si è ritirato a vivere in un piccolo villaggio di pescatori con il piccolo figlio Helius. Sull’Olimpo, invece, la battaglia tra le divinità e i Titani sta attraversando una fase molto delicata: gli dei sono indeboliti dalla mancanza di devozione umana e di ciò ne ha beneficiato Kronos, il terribile capo dei Titani, costretti a vivere nei cupi meandri del monte Tartaro, e padre di Zeus, Ade e Poseidone. Nel tentativo di rovesciare Zeus, Ade e Ares stringono un accordo con Kronos e, per evitare che riescano nella loro impresa, la regina Andromeda, il semidio Agenore ed Efesto chiedono l’aiuto di Perseo, che si lascia coinvolgere in un’insidiosa missione sottoterra.

Autumn in New York [Rai Movie, ore 21.20]: Lui ha 48 anni, occhi strizzati, maglioncino girocollo e capello ben coiffato, non resiste alla conquista e non è, per definizione, “matrimoniale”. Lei ne ha 22, parla come una dodicenne, ha una malattia probabilmente incurabile, una passione per Emily Dickinson, per le perline, le farfalle e per abiti di un kitsch vezzoso. Tra i due nasce l’amore.

Propaganda Live [La7, ore 21.15]: Propaganda Live è il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Con lui la sua banda e il disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox.