Coronavirus, in Italia superata quota 40 mila nuovi casi

Coronavirus, in Italia i decessi totali sono ormai quasi 45 mila. I dati di oggi fanno inoltre segnare un nuovo picco di contagi registrati. La situazione aggiornata a oggi.

Ancora una volta aumenta il numero di decessi causati dal Coronavirus in Italia. Con l’ultimo bollettino, pubblicato in data odierna dal Ministero della Salute, le vittime salgono a 44.139, di cui 550 nelle ultime 24 ore. In aumento proporzionato alla crescita dei tamponi processati (oltre 250 mila) anche il numero di casi totali registrati: 40.902.

In aumento anche gli altri indicatori del contagio: +1.041 (3,5%) i ricoverati con sintomi, di cui 60 in terapia intensiva, dove il totale dei pazienti è adesso di 3.230. In totale, gli attualmente positivi sono aumentati di 28.872 unità, cui si aggiungo i decessi e 11.480 dimessi o guariti.

In merito alla situazione nelle regioni, oltre un quarto dei nuovi casi si registra in Lombardia, con 10.634 positivi registrati nelle ultime 24 ore. Seguono, nell’ordine, Piemonte (+5.258), Campania (+ 4.079) e Veneto (+3.605). Undici, invece, le regioni con meno di 1000 nuovi casi registrati.

Alla luce dei nuovi dati dell’Iss e del Ministero della Salute, cinque regioni potrebbero presto cambiare colore. Dovrebbe seguire, al riguardo, il provvedimento firmato dal ministro Speranza.