Stasera in TV: “Harry Potter e la pietra filosofale” e “Nassiryia”

Cosa guardare in TV stasera? Per via del coprifuoco, la maggior parte degli italiani rimarrà a casa: per loro film indimenticabili e per non dimenticare.

Harry Potter e la pietra filosofale [Canale 5, ore 21:21]: il primo film della celebre serie cinematografica, narra del primo anno di Harry Potter a Hogwarts dove si riscoprirà mago e inizierà la sua istruzione magica. Il protagonista stringerà amicizie destinate a durare ed entrerà a far parte della quadra di Quidditch del Grifondoro, come il padre da giovane ma dovrà affrontare anche le prime disavventure.

Attacco al potere [Rai Movie, ore 21:10]: Un autobus esplode a Brooklyn. Anthony Hubbard, agente dell’FBI di New York, inizia ad indaga su questa strana strana simulazione di attentato a seguito del quale si richiede anche la liberazione di uno sceicco arabo, Ahmed Bin Talal, capo di un’organizzazione di integralisti islamici, sequestrato in circostanze misteriose. Il film del 1998 con Denzel Washington.

Nassiryia – Per non dimenticare [Iris, ore 21:01]: 17 anni fa giornali e tv annunciavano la strage di Nassiryia, attentato alla base italiana in Iraq in cui furono uccisi, fra gli altri, 12 carabinieri, 5 militari e due civili italiani. Per l’occasione, in onda la miniserie in due puntate ispirata a tali eventi e con Raoul Bova.

La rivolta delle ex [La 5, ore 21:10]: Connor Mead è un celebre fotografo che usa la fama per conquistare le donne. All’improvviso, tuttavia, i fantasmi delle sue ex inizieranno a tormentarlo, mostrandogli il suo triste futuro. Ciò provocherà in lui un cambiamento?