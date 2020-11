Stasera in TV: “Italia Vs Estonia” e “Sherlock Holmes”

Ecco le proposte più interessanti, selezionate dalla redazione di LiveUnict da guardare stasera in tv.

Calcio – Amichevole internazionale – Italia Vs Estonia [Rai 1, ore 20:30]: Calcio nazionale A – Amichevole internazionale Italia Vs Estonia.

Sherlock Holmes [Italia 1, ore 21:20]: Rivisitazione del celebre personaggio di Sir Arthur Conan Doyle che vede Sherlock alle prese con un diabolico piano di un Lord, nonché assassino seriale, per conquistare il mondo. Naturalmente ad aiutarlo ci sarà il suo amico assistente Watson.

La pazza gioia [Rai movie, ore 21:10]: Donatella e Beatrice sono ospiti di una comunità per donne affette da disturbi mentali in Toscana. Impegnate in alcuni lavori di riabilitazione, le due colgono al volo l’occasione di scappare via e cominciare un viaggio avventuroso che cambierà le loro vite. Vincitore, nel 2017, di cinque David di Donatello, tra cui miglior film e migliore attrice protagonista.

Tornado volley [Cielo, ore 21:15]: Liz, esperta meteorologa, è tormentata dal ricordo di uno spaventoso tornado che 25 anni prima ha spazzato via la sua casa e la vita della madre. Trasferitasi da poco nel Minnesota, scopre insieme al suo ex-marito e collega Matt, che una minacciosa tromba d’aria è in via di formazione.