Catania, senza mascherina al corteo anti-Dpcm: sanzionati dalla polizia

Tre persone sono state sanzionate nel corso di una manifestazione all'aperto perché privi di mascherina.

Il lavoro delle forze dell’ordine si intensifica sempre di più con controlli a tappeto. Lo scorso venerdì 6 novembre nel mirino di alcuni poliziotti sono finiti tre manifestanti beccati senza mascherina. Le tre persone, infatti, erano impegnate in una manifestazione in piazza Università contro le vigenti restrizioni previste dal DPCM Conte, ma non indossavano alcun dispositivo di protezione, ignare del pericolo a cui andavano incontro.

I poliziotti in un primo momento avevano invitato più volte i soggetti interessati a munirsi di mascherina. Le tre persone recidive, mentre restavano nel luogo della protesta, non hanno voluto sentir ragione. I poliziotti, dunque, hanno proceduto all’identificazione dei soggetti e successivamente li hanno sanzionati.