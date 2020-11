Stasera in TV: in onda “John Q” con Denzel Washington

Ricomincia la settimana e la sera avete voglia di rilassarvi davanti la tv? Ecco alcuni dei film che potranno accompagnare il vostro lunedì sera.

Kingsman – Secret Service [Rai 2, ore 21:20]: film del 2014 con Colin Firth e Samuel L.Jackson. Si tratta di una spy action comedy tratta dal fumetto di Mark Millar. Gary Unwin, il protagonista, riesce ad entrare a far parte dei Kingsman, un’agenzia di intelligence internazionale ad altissima riservatezza. Qui, accanto al suo mentore Harry Hart, combatte contro un genio della tecnologia dalle cattive intenzioni.

Brimstone [Rai Movie, ore 21:10]: film del 2016 con Dakota Fanning e Guy Pearce. Il film racconta di Liz, una giovane madre accusata di un crimine mai commesso che è costretta a vedersela con predicatore ossessivo e diabolico.

Basic [Paramount Network, ore 21:10]: film del 2003 con John Travolta. La pellicola racconta la storia dell’agente della DEA Tom Hardy, sospeso per sospetta corruzione ma richiamato dai superiori per risolvere l’omicidio del sergente West.

John Q [Iris, ore 21:02]: film del 2002 con protagonista Denzel Washington. Il film narra la vicenda di un padre che non riesce a pagare le spese per l’operazione del figlio cardiopatico. Solo un trapianto, infatti, potrebbe salvare la vita a suo figlio. Ciò costringerà il protagonista ad adottare misure estreme per farsi ascoltare e avere giustizia. La storia ha basi reali e l’obiettivo della storia è la denuncia del sistema sanitario americano.