Sicilia in zona arancione: i 21 parametri utilizzati nel nuovo Dpcm

Nuovo Dpcm: 21 parametri utilizzati dal sistema nazionale per la suddivisione nelle tre diverse aree.

In tarda serata di ieri, 4 novembre, è stato firmato il Nuovo Dpcm. Molti sono i cambiamenti e le restrizioni a livello nazionale, soprattutto la classificazione in diverse aree per le regioni italiane. Non sono tardati i commenti e le dichiarazioni di Nello Musumeci, in seguito alla collocazione della Sicilia in fascia arancione. Sono stati adottati 21 parametri ben precisi dal governo nazionale per la suddivisione delle aree.

I 21 indicatori utilizzati per la suddivisione in area rossa, arancione e gialla: