Coronavirus Sicilia, oltre 1100 casi: +324 a Catania

Coronavirus Sicilia: più casi e più decessi rispetto a ieri. Di seguito i dati per provincia.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi, pubblicato dal Ministero della Salute, registra nuovi 1.115 casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, a fronte dei 9.376 tamponi effettuati. L’ultimo bollettino registrava, invece, 1.048 casi.

Salgono i decessi rispetto all’ultimo bollettino: se ne registrano ulteriori 19. I guariti ammonterebbero a 324. I posti occupati in terapia intensiva sono 148, 2 in meno rispetto a ieri. Si registrano, infine, 33 ricoverati in più: questi raggiungono con quest’ultimo bollettino quota 1.105.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province