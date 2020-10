Troppi contagi a Misterbianco: l’Asp dispone la chiusura di una scuola

A Misterbianco chiude la scuola "Leonardo Da Vinci": la decisione dell'Asp è arrivata ieri.

La situazione epidemiologica nel comune catanese di Misterbianco sembra non scemare. Nella mattinata di ieri l’ufficio stampa dello stesso comune ha aggiornato la situazione dei contagi. I positivi accertati sono ben 153, di cui 17 ricoverati in ospedale e 136 in quarantena domiciliare. Nella stessa giornata di ieri, l‘Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha predisposto la chiusura dell’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci”, che comprende classi dell’asilo, delle scuole elementari e delle medie.

La notizia è stata data sul sito della scuola con apposita circolare firmata dalla preside dott.ssa Caterina Lo Faro. Dal 28 ottobre al 6 novembre è stata proclamata la sospensione delle attività didattiche. L’istituto si è subito attivato per spostare i servizi educativi sulla piattaforma online Zoom, costituendo un calendario a seconda dei vari gradi scolastici. Per le classi dell’asilo è previsto un solo incontro giornaliero, che si espanderà a due ore per il triennio delle elementari. Quarte e quinte elementari e le classi della secondaria di primo grado, invece, faranno lezione in DaD per tre ore al giorno. Il Dirigente scolastico e l’Asp hanno raccomandato alle famiglie e agli stessi alunni di evitare di uscire per futili motivi se non indispensabile.