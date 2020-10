Coronavirus, 153 casi a Misterbianco e 55 a Giarre: i dati sui paesi etnei

In aumento i casi in alcuni comuni, in calo in altri: ecco la, variegata, situazione epidemiologica della provincia di Catania.

Quanto è allarmante la situazione della provincia catanese in termini di contagi? L’ultimo bollettino indica 197 nuovi casi in totale: scopriamo insieme gli aggiornamenti dei singoli comuni.

Aci Catena

Il primo cittadino di Aci Catena, ha informato la cittadinanza nel corso della giornata di ieri (27 ottobre 2020) circa la situazione epidemiologica del Comune. Secondo l’ultimo rapporto di aggiornamento comunicato in data odierna dall’Asp al sindaco, cresce il numero dei positivi e raggiunge quota 43 (25 donne e 18 uomini). Sale a 114 il numero dei soggetti costretti ad isolarsi nel proprio domicilio mentre si esplicita che nessun catenoto è ricoverato in strutture ospedaliere.

Adrano

Secondo quanto esplicitato nel corso della giornata di ieri, Adrano conterebbe attualmente 34 positivi mentre 103 soggetti si troverebbero in isolamento. Sono 6, infine, i ricoveri.

Biancavilla

Nel corso della giornata di ieri, anche a Biancavilla sono aumentati i casi ma non si evidenzia un netto scarto rispetto al giorno precedente. I positivi salgono a 43 mentre 8 soggetti sarebbero ricoverati in strutture ospedaliere.

Misterbianco

Dalle notizie fornite dal Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Catania nel corso della giornata di ieri, emerge che nel Comune di Misterbianco i soggetti attualmente positivi sono complessivamente 156 (a fronte dei 133 del giorno precedente), di cui 17 ricoverati in ospedale 136 a domicilio. Ammontano, infine, a 263 i soggetti, attualmente non positivi ma sottoposti ad isolamento domiciliare.

Bronte

Questa mattina Pino Firrarello, sindaco del Comune di Bronte, ha fornito informazioni sul numero di contagi all’interno del territorio. Secondo quanto indicato dall’ultimo bollettino ASP e riferito dal primo cittadino attraverso la propria pagina Facebook, a Bronte si registrano attualmente 59 casi di contagio, di cui 2 ricoverati.

Giarre