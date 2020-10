Stasera in TV: in onda “Ulisse”, “Grease” e “Philomena”

Programmazione ricca quella di questa sera in tv: in onda film, programmi e manifestazioni sportive per tutti i gusti. Ecco i nostri consigli.

Ulisse: il piacere della scoperta – Maria Antonietta: l’ultima Regina di Francia [Rai1, ore 21.25]: Alberto Angela ci racconta la storia dell’ultima Regina di Francia, Maria Antonietta, giustiziata a soli 37 anni a Place de la Revolution, oggi Place de la Concorde a Parigi. Una rivoluzione, quella francese, che cambiò il destino di tanti popoli d’Europa.

Calcio – Champions League [Canale 5, ore 21.00]: Juventus Vs Barcellona. La sfida tra i bianconeri di Andrea Pirlo e il Barcellona di Ronald Koeman si disputa all’Allianz Stadium.

Grease [Italia1, ore 21.20]: Musical ormai diventato un classico che continua il suo successo dopo decadi grazie alla colonna sonora e ai due bellissimi protagonisti. Durante le vacanze scolastiche Danny conosce Sandy, una ragazza australiana e si invaghisce di lei. Convinto che la ragazza sia tornata nel suo paese Danny scopre a sorpresa che Sandy adesso frequenta il suo stesso college, ma finge indifferenza perché lui è un vero duro e non può mostrarsi tenero difronte agli amici della sua banda. Dopo una gara di ballo che Danny vince in coppia con un’altra ragazza, i due si mettono finalmente insieme.

I fantastici 4 [Mediaset20, ore 21.04]: In una missione nello spazio quattro scienziati vengono colpiti da un fascio radiottivo cosmico e subiscono una mutazione genetica che gli dona dei super poteri. Insieme a loro anche il megalomane Victor Von Doom viene mutato, ma cercherà di usare i suoi poteri per soddisfare la sua sete di potere ed eliminare gli altri quattro.

Quando è rimasta incinta, ancora adolescente nell’Irlanda del 1952, Philomena Lee è stata mandata nel convento di Roscrea per essere rieducata al pari di tutte le donne come lei considerate perdute. Al momento del parto, il bambino appena nato le viene strappato dalle braccia dalle suore per essere mandato in America e dato in adozione. Per cinquant’anni, Philomena (Judi Dench) ha cercato il figlio invano, tanto che ha quasi perso le speranze di ritrovarlo. A ridarle la forza per mettersi in viaggio e andare in America è l’incontro con Martin Sixsmith (Steve Coogan), un cinico giornalista con cui scoprirà la straordinaria storia del figlio e vivrà un’avventura sorprendente all’insegna delle forti emozioni e del

divertimento

.